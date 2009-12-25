Ставнийчук увидела, как жареный петух клюнул ЦИК

Марина Ставнийчук, представитель Президента в Центральной избирательной комиссии и Конституционном суде, считает, что никто не сможет точно спрогнозировать развитие ситуации после выборов, но понятно, что кроме кризиса экономического, будет еще и политической. Как сообщает официальный сайт кандидата в президенты Ющенко, об этом Ставнийчук заявила в интервью «Комсомольской правде в Украине».

«Украина или справится с этими вызовами и будет развиваться дальше, или потеряет экономическую независимость, а вслед за ней - и суверенитет, - говорит Ставнийчук. - Вопрос стоит ребром: или движение дальше с Президентом, который стоит на позициях свободного и демократического, а значит, сильного государства, или - назад, в постсоветское будущее».

По словам Ставнийчук, Президент настаивает на проведении исключительно честных и прозрачных выборов. Она отметила, что Виктор Ющенко сделал для этого все возможное, в частности, обжаловал наиболее недемократические нормы нового закона о выборах президента. В то же время, представитель Президента отметила, что депутаты проигнорировали много замечаний к закону как со стороны Президента, так и со стороны Венецианской комиссии, что оставляет возможности для фальсификаций. Это касается формирования окружных и участковых комиссий, списка избирателей, работы международных наблюдателей.

«Еще один вопрос - нежелание депутатов на законодательном уровне закрепить, например, обязательное использование одноразовых пломб для избирательных урн. Будем в XXI веке пластиковые урны обклеивать бумажками (по закону!), с печатью участковых комиссий. Разве это нормально?», - заметила Ставничук.

Отдельно она остановилась на работе Центральной избирательной комиссии, в частности, на вопросах, связанных с финансированием. «За два месяца из трех «предвыборных» ЦИК получила меньше 1% от необходимой суммы для проведения избирательных процедур. У меня в связи с этим вопрос к ЦИК: они что, два месяца не анализировали обстоятельства, не видели, что у них нет денег? Почему молчали? Деньги должны были быть перечислены на счет ЦИК в трехдневный срок со дня начала избирательного процесса», - отмечает Ставнийчук.

Она подчеркнула, что «за все годы работы в ЦИК такого никогда не было». «Они должны были бить тревогу на 4-й день после начала избирательного процесса», - акцентировала представитель Президента.

«Сегодня, когда «жареный петух клюнул», они начали писать обращения к Президенту, премьеру, Кабмину, парламенту, принимать постановления, обязывать, требовать. Реально прячут свою бездеятельность на протяжении двух месяцев. Цирк! Конечно же Президент отреагировал. Куда деваться? Обязал Кабмин выполнить распоряжение закона», - заметила Ставнийчук.