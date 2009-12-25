Российскую в/ч попытались внести в список избирателей в Крыму

Окружная избирательная комиссия № 10 в Крыму по требованию Украинской народной партии отменила неправомерное увеличение избирателей за счет российских войсковых частей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УНП.

По словам члена ОИК территориального избирательного округа № 10 от кандидата в президенты Украины Юрия КОСТЕНКО Виктора ИЛЬНИЦКОГО, в ОИК № 10, которая включает Симферопольский, Бахчисарайский районы и город Бахчисарай, пытались приписать лишнее количество избирателей в некоторых избирательных участках за счет добавления несуществующих домов и российских войсковых частей.

В частности, он отметил, что комиссия 12 декабря приняла решение о внесении изменений в пределы утвержденных участков.

По словам В.ИЛЬНИЦКОГО, «в соответствии с данным решением комиссии, численность избирателей была увеличена на 20-30 тыс. чел., а это приблизительно 12-16% общей численности избирателей в ТИО № 10».

«Изменения, внесенные протоколом № 5 от 12 декабря, не совпадали с данными в данных, которые были предоставлены исполкомами”, - сказал представитель УНП. Также, по его словам, «численность избирателей пытались увеличить за счет российских войсковых частей, расположенных в поселке Гвардейское Симферопольского района».

«В настоящее время представления исполкомов сельских и поселковых советов по ТИО № 10 исправлены, благодаря чему данные уточены, и нарушение отменено», - отметил В.ИЛЬНИЦКИЙ.