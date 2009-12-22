Наша Украина напоминает Тимошенко ее обещание двухлетней давности

Пресс-служба «Нашей Украины» опубликовала заявление, в котором напомнила Тимошенко о ее обещании 2007-го года не выдвигать свою кандидатуру на выборах Президента Украины и безоговорочно поддержать единого кандидата от демократических сил – Виктора Ющенко.

В заявлении говорится, что на протяжении последних нескольких месяцев уровень поддержки Виктора Ющенко продемонстрировал мощную динамику роста. «Фактически, на протяжении ноября-декабря произошел перелом в избирательной кампании, благодаря которому Виктор Ющенко уверенно выходит во второй тур выборов. Это происходит на фоне стремительного падения доверия к Юлии Тимошенко и ее политике экономического популизма», - убеждены «нашеукраинцы».

В партии отмечают, что «курс действующего Главы Государства и программу кандидата в Президенты Виктора Ющенко поддержали представители широкого спектра демократических сил, в том числе даже региональные ячейки тех партий, которые сегодня входят в проправительственную коалицию. Неудивительно, что такая ситуация становится причиной недостойных и неуравновешенных заявлений со стороны премьер-министра».

«Мы уверены, что недостойное поведение и заявления обидного характера со стороны Главы Правительства и ее политической силы не прибавят ей симпатий избирателей, а наоборот – только усилят тенденцию к уменьшению ее рейтинга и политической поддержки», - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что «причиной стремительного падения поддержки Юлии Тимошенко являются не мифические технические кандидаты, а сама Юлия Тимошенко, десятки ее невыполненных в должности премьер-министра обещаний, непрофессионализм Кабинета Министров и лоббистский характер решений возглавляемой ею исполнительной власти, что привели к жесткому экономическому кризису, обнищанию и падению жизненного уровня миллионов украинцев».

«Мы не будем прибегать к личным обидам и называть Юлию Тимошенко техническим кандидатом Виктора Януковича, но хотим подчеркнуть, что именно ее конъюнктурная позиция и выдвинутые БЮТ технические кандидаты сегодня работают на раскол всех демократических сил, а значит – на победу кандидата из другого политического лагеря», - отмечает пресс-служба «Нашей Украины».

Напомним, что ранее БЮТ заявил, что Виктор Ющенко – это технический кандидат Януковича.