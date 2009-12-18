Ющенко идет домой, и не хочет брать с собой Януковича и Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что на выборах главы государства в январе следующего года Украина будет проходить тест на независимость.

Как сообщили УНИАН в штабе В.ЮЩЕНКО, об этом он сказал, выступая перед студентами и преподавателями Винницкого государственного аграрного университета.

В.ЮЩЕНКО отметил, что в январе 2010 года перед страной будет стоять вопрос выбора не фамилий, а политики и ценностей.

Он сравнил выборы 2010 года с референдумом 1991 года. В.ЮЩЕНКО напомнил, что тогда украинцам нужно было дать четкий ответ, где они хотят жить: в суверенном государстве или в Советском Союзе. «Сейчас тест тот же: мы продолжаем курс национальной независимости, курс наших князей, гетманов, привыкли ли мы уже в ярме ходить - давайте возвращаться назад, делать колониальную политику, изменять демократиям, предавать европейские ценности?», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что никто не должен сомневаться, что «ЯНУКОВИЧ и ТИМОШЕНКО не являются певцами национального возрождения, свободы и демократии. Эти люди не являются певцами политики, как через интеграцию в Евросоюз и НАТО навсегда дать четкий ответ о независимости Украины».

«У нас есть единственный выбор, который не должен иметь альтернатив, – выбор политики, выбор наших ценностей, не имен. Мы идем домой, в Европу - там мы всегда были, там мы всегда будем», - подчеркнул Президент.