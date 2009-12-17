Гриценко: 96 солдат из 100 лишь пишут конспекты и маршируют

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО подчеркивает, что быстрый переход на контрактную армию в Украине невозможен, как бы это ни обещали политики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, об этом политик заявил сегодня на пресс-конференции в Житомире.

“Быстро перейти на контрактную профессиональную армию в Украине невозможно, что бы на этот счет ни обещали некоторые политики”, - отметил он.

А.ГРИЦЕНКО напомнил, что в начале своей деятельности на посту Президента Виктор ЮЩЕНКО обещал перевести украинскую армию полностью на контракт до 2010 года. “И этот срок был возможен, - отметил А.ГРИЦЕНКО, - однако нужно было, чтобы переход на профессиональную основу армии стал общенациональным заданием”.

По его словам, “именно из-за недостатка такого осознания и отсутствия хоть какого-то интереса к проблемам армии со стороны премьер-министров и Президента, переход на контракт не состоялся”.

“Ни одного из премьеров трех правительств, в которых я работал, - ЕХАНУРОВА, ЯНУКОВИЧА, ТИМОШЕНКО, а также Президента ЮЩЕНКО проблемы армии не тревожили”, - заявил политик, который занимал должность министра обороны в 2005-2007 годах.

Он констатировал, что “деньги для перехода на профессиональную основу не выделялись, а ныне действующий глава государства В.ЮЩЕНКО вообще заявил о перенесении перехода на полный контракт на тот срок, за который он лично уже отвечать не будет”.

Слова другого кандидата на пост Президента В.ЯНУКОВИЧА относительно перехода к профессиональной армии в 2011 году, А.ГРИЦЕНКО считает “неправдивыми”, и советует лидеру “регионалов” послушать министра обороны оппозиционного правительства Александра КУЗЬМУКА, который, “имея большой опыт в этом вопросе, говорит о 2015 годе”.

“ЯНУКОВИЧ лишь читает то, что ему перед выборами написали на бумажке, не вникая в суть проблемы”, - допустил А.ГРИЦЕНКО и заметил, что считает не искренним повышенное внимание к армии, которое демонстрируют сейчас кандидаты на пост Президента.

“Перед выборами армия начинает интересовать абсолютно всех. Они садятся в самолеты, позируют в танках, ездят на БТРах, поздравляют с праздниками. Лучше бы заботились об армии не на словах, а на деле, выделяя достаточное количество средств на развитие”, - заявил А.ГРИЦЕНКО.

Он рассказал, что во время своей работы в должности министра обороны проводил эксперимент по переводу трех бригад на контрактную основу в 2005 году.

“Мы хотели изучить мотивы для службы в армии по контракту, - отметил экс-министр обороны. – Оказалось, что больше всего тех, кто хочет служить по контракту, интересует интенсивная боевая подготовка, которой сейчас нет: 96 солдат из 100 лишь пишут конспекты и маршируют строем”.

Вторым мотивом для службы по контракту А.ГРИЦЕНКО назвал достойное денежное обеспечение военнослужащих – на уровне выше, чем средняя зарплата по стране; также социальный пакет, который включает служебное жилье, медицинское обеспечение, возможность получить высшее образование.

Политик также предлагает повысить денежные компенсации в случае гибели военнослужащего, ведь сегодня они меньше тех, что предусмотрены для представителей других силовых структур, в несколько раз. Он сообщил, что как председатель комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны уже внес соответствующий законопроект № 5108 в парламент.

“В целом, переход на контрактную профессиональную армию является крайне актуальным заданием, в котором нуждается общество”, - считает А.ГРИЦЕНКО.

Однако, как убежден политик, решать его будет уже новый Президент.

“Перед новоизбранным Президентом будет стоять трудное задание. Ему придется оценить, к какой финансовой бездне нас довело действующее правительство. И тогда уже решать, откуда брать средства и устанавливать реальный срок перехода украинской армии на контракт”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.