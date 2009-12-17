Томенко рассказал, как нагрели руки на Свече памяти в парке Славы

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО по результатам проведенной Главным контрольно-ревизионным управлением проверки заявляет о масштабных нарушениях в использовании бюджетных средств, выделенных на сооружение Мемориального комплекса памяти жертв голодоморов в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, заместитель председателя ВР получил ответ от Главного контрольно-ревизионного управления на депутатский запрос, направленный в апреле этого года контролирующим органам, с просьбой осуществить проверку эффективности использования средств государственного бюджета, предусмотренных на сооружение Мемориального комплекса памяти жертв голодоморов в Украине.

В своем запросе народный депутат, в частности, отмечал, что на построенный к 75-й годовщине Голодомора 1932-1933 гг. в столичном парке Славы Мемориальный комплекс памяти жертв голодоморов в Украине “Свеча памяти”, финансирование которого осуществлялось за средства государственного бюджета, было предусмотрено и выделено около 133 млн. грн., и просил осуществить проверку использования бюджетных средств.

В предоставленном заместителю председателя ВР ответе ГлавКРУ сообщило, что ревизией, проведенной у заказчика работ по строительству Мемориального комплекса, которым является КП «Дирекция строительства реставрационно-восстановительных работ», установлено, что на строительство мемориального комплекса на протяжении 2007-2008 гг. было направлено 133,6 млн. грн. бюджетных средств, из них из резервного фонда государственного бюджета - 50,7 млн. грн. и 82,9 млн. грн. - из государственного бюджета предоставлена субвенция бюджета города Киева.

В то же время, Главное контрольно-ревизионное управление сообщило, что использование бюджетных средств осуществлено с нарушением ряда нормативно-законодательных актов, регулирующих деятельность как в сфере строительства, так и использовании бюджетных средств. В частности, по состоянию на 4 августа 2008 года (дату заключения договора) «Дирекция» не имела разрешительных и других документов для выполнение работ по строительству и осуществление финансирования строительных работ мемориального комплекса. До 21 ноября 2008 года строительство проводилось при отсутствии разрешения Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в г. Киеве на выполнение строительных работ. На дату получения разрешения уже было освоено свыше 86 млн. грн. бюджетных средств.

До 14 ноября 2008 года осуществлялись работы по строительству мемориала при отсутствии положительного заключения комплексной государственной экспертизы и до 26 декабря 2008 года (при этом торжественное открытие комплекса состоялось 22 ноября 2008 г.) – утвержденного проекта строительства. Титул строения мемориального комплекса вообще не составлялся и в органы Государственного казначейства не направлялся. Строительные работы выполнялись с нарушением установленных сроков строительства и, как следствие, объект до сих пор не введен в эксплуатацию, хотя договором с генподрядчиком предусматривалось завершить строительство до 22 ноября 2009 года.

Кроме того, во время проведения ревизии обнаружено завышение стоимости выполненных работ по строительству мемориального комплекса на 1,6 млн. грн., чем нанесен ущерб государственному бюджету на указанную сумму, и на 3 млн. грн. обнаружены операции с бюджетными средствами, имеющие признаки сомнительных. Факты завышения стоимости выполненных работ выявлены у всех охваченных контролем исполнителей работ.

Кроме того, во время ревизии выяснено, что отдельные расходы бюджетных средств нуждаются в дополнительном исследовании со стороны правоохранительных органов. Так, за счет бюджетных средств, предусмотренных на строительство мемориального комплекса, КП «Дирекция строительства реставрационно-воссатновительных работ» перечислено ООО «Информейшн энд коммуникейшн менеджмент групп» 2 млн. 993,4 тыс. грн. на изготовление короткометражных фильмов (два продолжительностью до 3 минут, один - до 5 минут и один - до 17 минут).

Как засвидетельствовали предоставленные к ревизии документы, еще на стадии составления сметы на изготовление фильмов заказчиком было предусмотрено направление средств предприятию, не имевшему соответствующей технической базы и помещений для проведения съемок. В частности, свыше 1,3 млн. грн. планировалось использовать и фактически направлено заказчиком на приобретение обществом у посторонних организаций услуг по аренде и обслуживанию технических средств (аренды съемочной техники, студии звукозаписи, спецтранспорта и т. п.), необходимых для съемки фильмов.

На изготовление декораций сметой предусмотрено и фактически направлено 1,1 млн. грн. В частности, стоимость декораций избушки (120 кв. м), церковного помещения (80 кв. м), хлева (25 кв. м) составила 1 млн. грн., или в среднем 4,5 тыс. грн. за 1 кв. м, что почти равняется опосредствованной стоимости строительства 1 кв. м жилья в Киеве. Аналогично за изготовление 15 кв. м декораций сельского забора «Дирекция» заплатила 44,1 тыс. грн. из расчета 2,9 тыс. грн. за 1 кв. м. При этом обратные материалы от разборки этих сооружений общество «Дирекции» не передавало и, соответственно, на стоимость этих материалов не уменьшена стоимость выполненных работ.

Главное контрольно-ревизионное управление также информировало, что материалы ревизии готовятся для передачи в Генеральную прокуратуру Украины для рассмотрения и принятия соответствующих мер реагирования.