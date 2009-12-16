Кандидат на пост Президента Анатолий ГРИЦЕНКО призывает украинцев 17 января “подняться с диванов” и избрать себе моральную и эффективную власть.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, об этом он заявил сегодня в Тернополе.

В частности, учитывая перспективы украинской евроинтеграции А.ГРИЦЕНКО отметил, что они улучшатся, если после выборов Президента Украина не будет двигаться вперед.

Он озвучил позицию европейских политиков, которые “устали от отсутствия в Украине единой, консолидированной власти”. “В Европе все чаще говорят о том, что значительно легче проводить интеграционные процессы с Беларусью, чем с Украиной”, - привел пример А.ГРИЦЕНКО. Он объяснил, что в этом государстве “несмотря на все проблемы относительно демократии, есть власть, которая может принимать решения и брать на себя ответственность за их выполнение”. “Мы, к сожалению, не можем сказать то же о своем государстве”, - отметил кандидат в президенты.

А.ГРИЦЕНКО также констатировал, что “в Украине власти нет, а от демократии остались процедурные формы”.

“У нас есть якобы выборы, которые якобы никто не фальсифицирует. Есть якобы свобода слова, когда на любые обнародованные факты нарушения закона не обращают внимания ни правоохранительные органы, ни власть. У нас есть якобы судопроизводство, которого в действительности не существует без взятки”, - заявил он и подчеркнул, что демократия – это, прежде всего, соблюдение прав и закона, а в Украине, наоборот, господствует тотальная коррупция.

Кандидат на пост Президента призвал власть и общество “опомниться ради себя и будущего”.

“Шанс на положительные изменения дарят выборы главы государства”, - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО и призвал соотечественников “подняться, наконец, с диванов и 17 января проголосовать за собственное будущее, избрать человека, который достоин руководить государством и, наконец, сделать власть моральной и эффективной”.