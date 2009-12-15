Тимошенко может поддержать Ющенко во втором туре

Премьер-министр, кандидат на пост Президента Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что в случае невыхода во второй тур президентских выборов поддержит кандидата от демократических сил, «несмотря на историю наших отношений».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в интервью Львовскому телевидению, отвечая на вопрос, «верит ли она, что во втором туре ее конкуренты объединятся и поддержат ее».

«Я им (конкурентам) не судья. Я хочу отметить, что во втором туре надо думать об Украине. Если я не буду во втором туре, то однозначно поддержу кандидата от демократических сил, несмотря на историю наших отношений», - утверждает Ю.ТИМОШЕНКО.

Таким кандидатом Ю.ТИМОШЕНКО видит Виктора ЮЩЕНКО и проиллюстрировала готовность поддержать демократического кандидата своей фразой, сказанной в 2004 году. «Снова напомню сказанное в 2004 году: я готова стирать белье в штабе Президента ЮЩЕНКО», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я не буду воевать со своими - ни с ЮЩЕНКО, ни с ТЯГНИБОКОМ, ни с ГРИЦЕНКО», - сказала она.

В то же время, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что «настоящие патриоты дерутся между собой, вместо того, чтобы объединить все патриотические силы против ЯНУКОВИЧА. Каждое слово сказано друг против друга – это слово «за» ЯНУКОВИЧА...”.

Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что если бы она видела достойного противника Виктору ЯНУКОВИЧУ, то она бы его обязательно поддержала.

«Если бы я видела, кто с ним лучше справится, – я бы его поддержала и не шла бы на выборы. Но таких не оказалось», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

На вопрос, что сама себе хочет пожелать в Новом году, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что «мечтает о сильной Украине».