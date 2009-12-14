Тимошенко говорит, что если победит, большинство в ВР будет «за 3 минуты»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает украинцев не голосовать против всех, а определиться с достойным кандидатом в президенты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на встрече с жителями Васильковского района Киевской области.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что после 2004 года многие люди, верившие, что в Украине произойдут радикальные изменения, разочаровались, и сейчас они могут либо не пойти на выборы, либо голосовать против всех. Это, по ее мнению, может снизить шансы на выборах для демократических сил.

«Никто не знал, что нас так, оптом сдадут, никто не мог на это рассчитывать. И поэтому сегодня сложная ситуация, потому что если человек не идет на выборы или если он идет и проголосует против всех, то это то, что им нужно. Они даже своего кандидата выставили, и фамилию ему поменяли - ПРОТЫВСИХ… Они эту нишу создали для того, чтобы люди знали, которые разочаровались, куда пойти и где галочку поставить», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что сегодня не имеет возможности через СМИ, в первую очередь, телевидение, донести свою позицию до украинцев.

«Я, безусловно, через все СМИ дойти до вас не могу. Они меня там раз в три месяца на ток-шоу выпускают, обставив своими гончими так, что я там слова сказать не могу. А новости идут таким образом, что там нельзя разобраться, кто прав, кто виноват – и все в одни ворота играют», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что есть два реальных кандидата в президенты – она сама и кандидат из «противоположного лагеря», лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, а все остальные - "технические кандидаты ее оппонента".

«Если вы увидите: 18 кандидатов в президенты. Вы же видите, что я одна – все остальные с другой стороны. Один реальный кандидат, а все другие – это группа поддержки, которая крепко держит его, как своего лидера», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз заявила отметила, что после ее победы на выборах будет очень быстро создано парламентское большинство. «Буквально за три минуты», - отметила премьер.