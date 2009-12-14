Гриценко прогнозирует повторение сценария 2005 года

Кандидат на пост Президента, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что Кабинет министров в действительности не заинтересован в принятии Государственного бюджета на 2010 год, чтобы продолжать “ручное" и непрозрачное управление финансами и “затыкание дыр”.

“Принятие бюджета на 2010 год уже фактически сорвано, утвердить его в декабре 2009 года вряд ли возможно”, - заявил он сегодня на пресс-конференции в Ривне, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

По его мнению, это свидетельствует о том, что “правительство устраивает управление финансами в ручном режиме, однако такая ситуация не устраивает ни страну, ни народ”.

Он подчеркнул, что такой режим создает “искушение для коррупции”, ведь именно в конце года распределяются значительные средства между государственными программами, которые не были профинансированы в течение года. “Этот процесс перераспределения средств происходит в полузакрытом режиме”, - констатировал А.ГРИЦЕНКО.

По этому поводу он заявил, что еще две недели назад публично обращался к руководству правительства и парламента с требованием сделать процесс перераспределения государственных средств прозрачным.

“Я предложил обнародовать на сайтах Кабинета министров и Верховной Рады информацию о том, куда и сколько средств были перераспределены, кто принимал такое решение, как эти средства будут использоваться. Однако этой информации до сих пор нет. На мои слова не отреагировали”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Он предвидит, что, поскольку бюджет-2010 вряд ли будет принят в 2009 году, с 1 января финансирование всех статей расходов бюджета будет проходить по схеме предыдущего года.

“Это означает, что большинство из того, что было запланировано на первые три месяца, не будет выполнено. То есть большинство программ не будет профинансировано”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Кандидат в президенты также отметил, что “в ручном и непрозрачном управлении финансами напрямую заинтересован Кабинет министров, поскольку именно такая схема позволяет затыкать дыры, которые наделало правительство, убивая производство и набирая долги”.

“Непрозрачное бюджетирование позволяет правительству ТИМОШЕНКО оставаться “на плаву”, однако убивает страну”, - отметил А.ГРИЦЕНКО и призвал Кабмин как можно быстрее откорректировать проект бюджета, с учетом предложений парламента, и внести его на рассмотрение.

Если этого не случится, он прогнозирует повторение сценария 2005 года, когда бюджет был утвержден лишь в марте.