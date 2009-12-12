Литвин о местных выборах, БЮТ, Януковиче и кости, брошенной людям

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что до 30 мая 2010 года не будут внесены изменения в законодательство относительно перехода к мажоритарной системе выборов.

Об этом он заявил в эфире 5 канала.

Председатель ВР отметил, что такие изменения не удастся принять до дня выборов в органы местного самоуправления, которые должны состояться 30 мая 2010 года.

По его словам, заявления лидеров партий по поводу поддержки перехода к мажоритарной системе выборов являются лишь предвыборным ходом, поскольку общественное мнение не поддерживает действующую “недемократическую замкнутую систему” выборов в местные органы самоуправления по партийным спискам.

Спикер считает, что такие заявления некоторых политических лидеров (в программе был продемонстрирован фрагмент интервью лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА относительно необходимости принятия закона о переходе к мажоритарной системе – УНИАН) – это попытка задекларировать позиции, которые сегодня имеют поддержку в обществе.

“Люди этой замкнутой системы не воспринимают, и это просто попытка бросить кость людям”, – сказал В.ЛИТВИН.

Он отметил, что, несмотря на заявления, лидеры БЮТ и Партии регионов не готовы воспринять и поддержать идею перехода к мажоритарной системе. “Они против”, – отметил спикер.

На реплику журналиста: “Но их заявления свидетельствуют о готовности поддержать изменения в действующем законодательстве”, – В.ЛИТВИН ответил: “Я знаю, о чем говорю. Есть намерения, а есть конкретные позиции и подходы”.

Он напомнил, что недавно в парламенте рассматривался законопроект о выборах в местные органы власти по открытым спискам, но за его принятие “в полном составе проголосовала лишь одна фракция – фракция Блока Литвина”.

Он не исключил возможность “пиаровского хода”, когда законопроект о переходе к мажоритарной системе будет проголосован в первом чтении с тем, чтобы заблокировать его принятие во втором чтении и окончательно.

На вопрос по поводу того, что ВР не готова к таким законодательным изменениям, В.ЛИТВИН ответил: “Не Верховная Рада не готова, а вожди не готовы. Если вожди дадут “отмашку”, то побегут как милые и проголосуют”.

Политик считает, что лидерам партий невыгоден переход к мажоритарной системе, потому что тогда “прекратят финансировать кандидатов, и не будет возможности устроить тех людей, которые свои и близкие партнеры”.