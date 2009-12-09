На завтра назначен пикет-протест у резиденции Януковича
22:30, 09 декабря 2009Политика
1699 0
Оргкомитет приглшает присоединиться
10 декабря 2009 года в 11:00 у въезда на территорию резиденции «Межигорье» в с.Новые Петривцы Вышгородского района Киевской области начинается пикет-протест против присвоения государственной резиденции Виктором Януковичем.
Оргкомитет приглашает журналистов и общественность. Телефон оргкомитета: 067–693–32-12.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter