На завтра назначен пикет-протест у резиденции Януковича

Оргкомитет приглшает присоединиться

10 декабря 2009 года в 11:00 у въезда на территорию резиденции «Межигорье» в с.Новые Петривцы Вышгородского района Киевской области начинается пикет-протест против присвоения государственной резиденции Виктором Януковичем. Оргкомитет приглашает журналистов и общественность. Телефон оргкомитета: 067–693–32-12.

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