Гриценко предлагает всем кандидатам скинуться на экзит-пол

Кандидат в президенты Украины Анатолий ГРИЦЕНКО предлагает всем претендентам на пост главы государства совместно организовать и профинансировать проведение экзит-пола в день выборов 17 января.

“Я предлагаю всем кандидатам в президенты, которые принимают участие в избирательной кампании, совместно организовать и профинансировать проведение экзит-пола 17 января», - заявил он сегодня на пресс-конференции в Кировограде, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

По словам А.ГРИЦЕНКО, и претенденты на высшую должность в государстве, и эксперты признают несовершенство действующего закона о выборах Президента Украины, который оставляет возможности для манипуляций и фальсификаций. Также, отметил он, большинство кандидатов в президенты уже неоднократно публично заявляли об опасности подтасовки результатов волеизъявления граждан и о возможном применении административного ресурса.

Он убежден: результаты таких экзит-полов, которые будут объявлены сразу после закрытия избирательных участков по центральным телеканалам, будут иметь сдерживающий эффект для тех, кто планирует фальсификации.

“Я готов сделать свой взнос из предвыборного фонда в совместное финансирование проведения экзит-пола, и призываю к этому остальных 17 кандидатов в президенты. Пусть они публично выскажутся по поводу целесообразности общего проведения такого опроса и их готовности принять участие в его финансировании”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Он убежден, что такой экзит-пол сделает невозможным проведение других опросов, прямо или опосредствованно профинансированных кандидатами в президенты, станет залогом признания достоверности результатов выборов и устранит какие-либо подозрения в манипуляциях социологов.

В то же время кандидат в президенты отметил, если все претенденты на пост главы государства не заявят о своем желании поддержать такую идею, профинансировать проведение экзит-пола должны хотя бы те, кто не планирует применять административный ресурс и фальсификации.

Организацию и проведение такого опроса А.ГРИЦЕНКО рекомендует доверить профессионалам, проверенным во время предыдущих избирательных кампаний – руководителю фонда «Демократические инициативы» Ирине БЕКЕШКИНОЙ и генеральному директору Киевского международного института социологии Владимиру ПАНИОТТО.

“К непосредственному участию в проведении экзит-пола нужно привлечь также те социологические службы, которые в своей деятельности придерживаются требований кодекса международной организации WAPOR (World Association for Public Opinion Research). Этот кодекс определяет требования к методологии проведения исследований, а также представлению их результатов, во избежание каких-либо искажений или сомнительных толкований”, - заявил он.

По вопросу финансирования экзит-пола сторонними организациями А.ГРИЦЕНКО отметил: “Имея 18 кандидатов в президенты, заинтересованных в проведении честных и прозрачных выборов, мы способны сами профинансировать этот экзит-пол, не привлекая средства зарубежных правительств, кампаний или организаций-доноров. Это выборы украинского Президента, и мы, украинцы, в первую очередь заинтересованы в том, чтобы они прошли честно, прозрачно и без манипуляций”.