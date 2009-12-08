Штаб Тигипко будет судиться с социологами за рейтинг кандидата

В избирательном штабе кандидата на пост Президента Украины Сергея ТИГИПКО заявляют о манипуляциях социологическими данными во время предвыборной кампании и намеренном занижении рейтинга этого политика.

Об этом заявила доверенное лицо кандидата в президенты С.ТИГИПКО Александра ПАВЛЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Она сообщила, что «международная исследовательская компания «ТНС Украина» игнорирует определение суда первой инстанции, запретившей публиковать любые результаты социологических опросов относительно С.ТИГИПКО».

Представитель избирательного штаба кандидата на пост главы государства рассказала, что 13 ноября 2009 года в Подольский районный суд г. Киева – по месту регистрации компании «ТНС Украина» – был подан иск от С.ТИГИПКО, который касался работ, оказанных ООО «ТНС Украина», проведенных с ненадлежащим качеством.

«Речь в иске шла о работах по первичному сбору информации в рамках исследования «Общественного мнения относительно предвыборных взглядов», - уточнила А.ПАВЛЕНКО.

Как считают в штабе С.ТИГИПКО, «компания «ТНС Украина» намеренно исказила данные социологического опроса».

«Кроме того, качество проведенного исследования говорит о том, что указанная кампания, желая сократить свои расходы при проведении исследования, откровенно и в грубой форме подтасовала опросные листы», - заявила А.ПАВЛЕНКО.

Она пояснила, что «ненадлежащее качество проведенной работы было выявлено в результате независимой проверки». При этом «почти две трети всех проведенных в ходе исследования интервью могут считаться некачественными», - заявляют в штабе С.ТИГИПКО.

"Рейтинг, опубликованный этой компанией как рейтинг С.ТИГИПКО был сознательно занижен. Сегодня реально рейтинг С.ТИГИПКО является третьим среди кандидатов в президенты», - подчеркнула О.ПАВЛЕНКО. По ее словам, запрет на публикацию данных о рейтинге С.ТИГИПКО распространяется на все исследования TNS до конца второго тура президентских выборов, включая и данные экзит-полов.

В свою очередь, в компании «ТНС Украина» в ответ на это заявление представителей избирательного штаба С.ТИГИПКО сказали, что до окончания судебного разбирательства не хотели бы давать каких-либо комментариев.

«Что касается нашей работы – мы абсолютно уверены, что данные объективные и достоверные. Мы – международная исследовательская компания, которая всегда проводит исследования на самом высоком уровне качества», - подчеркнула менеджер по связям с общественностью «ТНС Украина» Ольга ЗАХАРЧЕНКО и добавила: «Будет суд – после суда все станет ясно».