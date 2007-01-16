Европарламент избрал нового президента (фото)

Новым Президентом Европарламента избран немецкий христианский демократ Ханс-Герт ПОТТЕРИНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, он был избран по итогам первого тура голосования.

На этом посту Х.-Г.ПОТТЕРІНГ сменил испанского социалиста Жозе БОРРЕЛЯ.

Новый Президент Европарламента будет находиться в своей должности до новых общих выборов, которые состоятся в 2009 году.

Х.-Г.ПОТТЕРИНГ, 61 год, избирается в Европарламент с 1979 года. С 1999 года возглавлял группу народных партий - партий христианских демократов в Европарламенте.