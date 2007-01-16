Европарламент избрал нового президента (фото)
13:49, 16 января 2007Политика
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Христианский демократ победил в первом туре
Новым Президентом Европарламента избран немецкий христианский демократ Ханс-Герт ПОТТЕРИНГ.
Как передает корреспондент УНИАН, он был избран по итогам первого тура голосования.
На этом посту Х.-Г.ПОТТЕРІНГ сменил испанского социалиста Жозе БОРРЕЛЯ.
Новый Президент Европарламента будет находиться в своей должности до новых общих выборов, которые состоятся в 2009 году.
Х.-Г.ПОТТЕРИНГ, 61 год, избирается в Европарламент с 1979 года. С 1999 года возглавлял группу народных партий - партий христианских демократов в Европарламенте.
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