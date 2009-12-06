Курултай принял по кандидату в президенты Соломоново решение

Курултай (общенациональный съезд) призывает крымскотатарский народ в первом туре президентских выборов в Украине голосовать за представителей демократических сил. Перед вторым туром меджлис вынесет рекомендацию для татар голосовать за конкретного кандидата из двух вышедших «в финал», передает корреспондент УНИАН.

«Во время обсуждения высказывались разные точки зрения - от полного бойкота (выборов) до поддержки конкретных кандидатур, назывались имена и ЮЩЕНКО, и ТИМОШЕНКО, и других. Всех делегатов объединила формулировка - поддержать (в первом туре) кандидатов от демократических сил», - сказал журналистам в воскресенье после заседания второй сессии Курултая V созыва лидер меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ.

«На втором этапе (перед вторым туром) поручается меджлису из двух вышедших в финал вынести решение-рекомендацию для крымскотатарского народа по одному из кандидатов. Мы так и сделаем», - сказал М.ДЖЕМИЛЕВ.

Справка УНИАН. Население автономии составляет более 1,9 миллионов человек. Из них, по разным данным, 260-280 тысяч - крымские татары.

На прошлых президентских выборах крымские татары в основном поддерживали кандидатуру Виктора ЮЩЕНКО.