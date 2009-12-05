Участие в антипиратской операции обойдется Украине в 30 млн. грн. в год

Участие сотрудников антитеррористических подразделений СБУ в антипиратской операции ЕС «Аталанта» обойдется государственному бюджету Украины в 30 млн. грн. в год.

Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» заявил министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО.

«Мы согласовали с правительством вопрос бюджетного финансирования участия представителей компетентных органов в этом проекте. Определено: пока это будет несколько десятков работников антитеррористических подразделений СБУ. Предварительно мы оцениваем объем расходов приблизительно в 30 миллионов гривен в год с учетом ротации, экипировки и всех расходов, связанных с пребыванием», — сообщил глава МИД.

По мнению П.ПОРОШЕНКО, участие украинских силовых структур в антипиратских операциях вблизи берегов Сомали положительно повлияет как на имидж страны, так и на безопасность в проблемном регионе.

«Это решение даст право не только защитить украинские суда и повысить авторитет Украины, но и влиять на то, чтобы деятельность «Аталанты» в этом тревожном регионе была расширена, в том числе и в интересах Украины», - заявил П.ПОРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о направлении 30 украинских бойцов спецподразделения для участия в операции Европейского Союза по противодействию пиратству «Аталанта» в районе Африканского Рога.

Справка УНИАН. Операция ЕС “Аталанта”, которая началась 8 декабря 2008 года, проходит вблизи берегов Сомали. Сейчас в операции принимают участие 13 военных кораблей и три самолета наблюдения.

15 июня этого года Совет ЕС продлил на один год – до 13 декабря 2010 года - антипиратскую военную операцию в Сомали.