Тимошенко тоже едет в Харьков, но с Ющенко пересекаться не намерена
10:57, 05 декабря 2009Политика
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Даже на стадион не пойдет?
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с рабочей поездкой в Харьковскую область.
Как передает корреспондент УНИАН, в первой половине дня в Харькове Ю.ТИМОШЕНКО посетит реконструированный спортивный комплекс «Металлист».
Затем премьер-министр посетит Харьковское конструкторское бюро машиностроения им. Морозова и ОАО «Турбоатом». Она ознакомится с работой предприятий и проведет встречу с трудовыми коллективами.
После этого Ю.ТИМОШЕНКО примет участие в прямом эфире Харьковского областного государственного телевидения.
Премьер не планирует принимать участие в открытии стадиона «Металлист» после реконструкции.
Сегодня же вечером Ю.ТИМОШЕНКО вернется в Киев.
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