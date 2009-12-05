Карасев: Ющенко и Тигипко вышли на восходящую линию

Политолог Вадим КАРАСЁВ считает, что из всех кандидатов на пост Президента Украины на сегодняшний день лишь Виктор ЮЩЕНКО и Сергей ТИГИПКО вышли на восходящую линию своей предвыборной кампании.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН.

“Сегодня на восходящей линии кампании находятся только два кандидата. Это – действующий Президент, который опоздал с реальным вступлением в серьезную предвыборную кампанию, и второй, это - ТИГИПКО, потому что он тоже вступил в кампанию в оптимальный срок. Все другие пока еще или выжидают, этакого решительного рывка к финалу. Или просто выдохлись”, - сказал В.КАРАСЁВ.

При этом он добавил, что, по его мнению, “сегодня выдохлась кампания в ЯЦЕНЮКА, на старте такого решительного рывка ТИМОШЕНКО, ЯНУКОВИЧ пока выжидает и уже, видимо, думает, что все решено”.

“Пока еще рано говорить о больших отрывах между кандидатами. Тем более они не на пользу тем, кто сегодня уже начинает праздновать победу: это только демобилизует тех, кто считает, что они уже победили», - сказал политолог.