В Народной самообороне подозревают, что регионалы не читали «Ревизора»

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования инцидента при участии министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, который произошел 4 мая 2009 года, и других сообщений о возможных злоупотреблениях с его стороны в своем промежуточном отчете в очередной раз доказала, что «раздутый вокруг этого события скандал оказался обычным PR-пузырем».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны», об этом заявил народный депутат от группы НС Юрий ГРЫМЧАК.

«У ВСК до сих пор нет ни одного документа, который подтверждал бы, что Ю.ЛУЦЕНКО и другие представители украинской делегации, находясь 4 мая 2009 года в транзитной зоне аэропорта Франкфурта-на-Майне, совершили какие-либо противоправные действия», - отметил Ю.ГРЫМЧАК.

«Ссылка же на то, что ВСК не получила таких материалов исключительно из-за позиции самого министра внутренних дел, который вроде бы не дает согласия на предание огласки материалов немецкой полиции, дают основания заподозрить, что «регионалы» Н.ШУФРИЧ, М.ЧЕЧЕТОВ и Е.БОНДАРЕНКО либо не читали гоголевского «Ревизора», либо так и не поняли его содержания, особенно ту его главу, в которой речь идет о жалобе унтер-офицерской вдовы Хлестакову. Потому что получается так, что в угоду трем «регионалам» из комиссии, которая состоит из 9-ти народных депутатов, Ю.ЛУЦЕНКО должен сам собрать компромат на себя самого и принести его ШУФРИЧУ и ЧЕЧЕТОВУ на тарелочке с голубой каемочкой», - отметил Ю.ГРЫМЧАК.

Народный депутат продолжил: «То же получается, что вместо того, чтобы признать абсолютную бесперспективность этой PR-авантюри, «регионалы» и дальше продолжают эксплуатировать заезженную тему, действуя по принципу – перед выборами пули хороши и из дерьма, потому что если не покалечат, то измажут!».

Как сообщал УНИАН, 5 мая 2009 года немецкая газета «Бильд» сообщила, что Ю.ЛУЦЕНКО с сыном 4 мая провели полдня в полицейском участке аэропорта Франкфурта-на-Майне. По данным СМИ, их в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали после ссоры с полицейскими.

12 мая Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что немецкая полиция безосновательно задержала его и сына, поскольку они были трезвыми.

6 июня "Бильд" выполнила решение суда по иску сына Ю.ЛУЦЕНКО Александра, опубликовав опровержение ранее размещенных материалов об инциденте во франкфуртском аэропорту, в частности, о том, что А.ЛУЦЕНКО во время посадки в самолет находился в состоянии алкогольного опьянения.

Справка УНИАН. 1 декабря в ВР был зарегистрирован проект постановления «О предварительном отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования инцидента при участии Министра внутренних дел Украины ЛУЦЕНКО Ю.В., который произошел 4 мая 2009 года, и других сообщениям о возможных злоупотреблениях с его стороны». Авторы проекта – председатель ВСК Нестор ШУФРИЧ и члены комиссии Михаил ЧЕЧЕТОВ и Елена БОНДАРЕНКО.

В объяснительной записке к проекту постановления сказано, что “официальные лица правоохранительных органов Федеральной Республики Германия воздерживаются от предоставления таких материалов без получения письменного согласия Министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО как лица, в отношении которого указанное расследование проводилось”.

Вместе с тем проектом постановления о предварительном отчете ВСК Раде предлагается продлить срок деятельности комиссии еще на шесть месяцев, а также “обратиться к ЛУЦЕНКО с требованием предоставить письменное согласие на получение от правоохранительных, дипломатических и других компетентных органов, учреждений и организаций Федеральной Республики Германия документов и материалов, связанных с инцидентом при его участии, который имел место 4 мая 2009 года в аэропорту г. Франкфурт-на-Майне, и ходом расследования этого инцидента, в том числе документов о возбуждении или отказе в возбуждении уголовных дел в отношении министра внутренних дел Украины ЛУЦЕНКО Ю.В., которые находились или находятся в производстве правоохранительных и других компетентных органов, учреждений и организаций Федеральной Республики Германия, а также мотивов та обоснований принятых в ходе расследования решений”.