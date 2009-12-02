Богословская: украинская власть переплюнула сицилийскую мафию

Кандидат на пост Президента Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ обещает после победы на выборах покончить с коррупционными схемами в экономике и защищать интересы отечественного производителя.

Об этом она заявила во время чат-конференции на proUA.com, отвечая на вопросы об изменениях в экономической политике государства в случае ее избрания на пост Президента Украины.

«Когда любой человек задает вопрос, почему Украину завалили импортом и практически уничтожили национальное производство, я попрошу задуматься. Можно ли взять взятку в размере 40% от стоимости товара, произведенного в Украине? – Нет. А можно ли на 40 процентов безнаказанно завысить стоимость импортируемого в Украину товара? – Конечно же, да! И это делается ежедневно. Так что, если мы не уберем этих мародеров из власти, стране - конец. Суверенность и независимость без собственного производства невозможна», – подчеркнула И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Политик отмечает, что Украине на современном этапе развития необходима опора на бизнес как на самую активную производительную часть общества. Она обещает с целью поощрения предпринимательской инициативы внести соответствующие изменения в законодательство. В частности, заменить изживающий своё налог на добавленную стоимость, на налог с продаж.

И.БОГОСЛОВСКАЯ напомнила, что налог на продажи существует в крупнейших экономиках мира, например, - в Швейцарии, которая является всемирным символом финансовой стабильности и экономического расцвета.

«Я гарантию, что после моего избрания уже к 1 января 2011 года мы перейдем с налога на добавленную стоимость на налог с продаж. И проблем с коррупцией, «откатами» и налоговыми накладными у нас не будет», – обещает И.БОГОСЛОВСКАЯ.

«О криминальной сути отечественного НДС говорится уже давно, ведь процесс его возмещения стал сверхприбыльным видом теневого бизнеса», - добавила кандидат.

«Отмена НДС с последующей его заменой налогом с продаж были и среди обещаний БЮТ. Как видим, дорвавшись до власти, лидер БЮТ позабыла о своих обещаниях и, вовсю используя коррумпированные схемы, посадила «на крючок» возврата НДС отечественный бизнес. При этом власть даже переплюнула пресловутую сицилийскую мафию, отдавая все своим, а чужим не позволяет даже работать по закону. Вот и имеем массовые примеры, когда «свои» для власти получают всё и в срок, а «инакомыслящих» или просто далеких от политики заставляют месяцами оббивать властные пороги, выпрашивая свое же, честно заработанное. Или цинично заставляют «делиться». Такая ситуация ни для кого не секрет, однако пока это в интересах власть предержащих, ничего не изменится. Я покончу с этой порочной практикой», – обещает И.БОГОСЛОВСКАЯ.