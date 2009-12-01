Яценюк за коррупцию предлагает сажать пожизненно

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК выступает за ужесточение наказания за коррупционные деяния – вплоть до пожизненного заключения.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Донецке, сообщили УНИАН в пресс службе А.ЯЦЕНЮКА.

Кандидат в президенты сообщил, что его антикоррупционная программа предусматривает создание в стране антикоррупционного органа. «Тут альтернативы нет», - подчеркнул он.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, «действующая правоохранительная система сама себя защищает, она законсервирована». Генеральный прокурор Украины «никогда не возбудит дело в отношении зама или прокурора области, сказал он и добавил, что такая же ситуация будет и в Министерстве внутренних дел.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул: «Посмотрите, кого сажают: для статистики максимум – сельского голову, и то того, который не поделился и это потому что все повязаны».

Как сказал А.ЯЦЕНЮК, Национальное бюро расследований будет заниматься борьбой с коррупцией в высших эшелонах власти, потому что «именно отсюда эту борьбу надо начинать». По его словам, в составе бюро будут «исключительно кадровые, самые высокоэффективные правоохранители». Кандидат в президенты считает, что руководитель такого бюро должен назначаться парламентом по представлению Президента на 7 лет, «дабы он не попадал в избирательный цикл то ли Президента, то ли парламента украины».

А.ЯЦЕНЮК заявил о необходимости ужесточения наказания за коррупционные деяния. По его словам, нужно ввести пожизненное заключение за коррупцию, взятки, вынесения «неправосудного решения судьей». «Десяток посадят, а сажать есть за что, - сразу миллионы поймут, что все-таки нарушение закона влечет за собой уголовную ответственность», - подчеркнул он.

Кандидат в президенты, лидер партии «Фронт перемен» сообщил, что антикоррупционной программой в партии занимается его советник, бывший заместитель министра внутренних дел Украины, генерал-полковник милиции Владимир ХОМЕНКО, который проработал в правоохранительной системе 35 лет.