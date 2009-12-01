Ющенко горд, что за 5 лет ни разу не просил кого-то посадить

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на безоговорочной деполитизации Генеральной прокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая сегодня на торжествах по случаю Дня работников прокуратуры.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что понимает проблемы прокуратуры, а также то, почему происходит политизация этого органа. Главной причиной, по мнению главы государства, является система, при которой политические партии влияют на кадровую политику в правоохранительных органах. Президент назвал такое положение вещей недопустимым и отметил важность внесения соответствующих изменений в Конституцию.

«Ваша работа должна быть вне политики... Генеральная прокуратура должна быть самым аполитичным органом», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что то же касается и других правоохранительных органов и Национального банка.

Президент также подчеркнул, что он лично никогда не пользовался «телефонным правом». «Я горд тем, что за свою каденцию в должности Президента я ни разу не звонил генеральному прокурору и не просил посадить того или другого», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, Президент призвал работников прокуратуры быть патриотами и профессионалами. Он подчеркнул, что от их профессиональной и патриотической работы зависит обеспечение верховенства права, без которого невозможна демократия. А без демократии, в свою очередь, невозможна независимость государства, подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

В конце своей речи В.ЮЩЕНКО поздравил всех работников прокуратуры с профессиональным праздником.