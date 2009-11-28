Ющенко прибыл на съезд «Нашей Украины»

В Киеве начал работу VIII съезд политической партии «Наша Украина». В съезде принимает участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, повесткой дня съезда предусмотрено рассмотрение единственного вопроса – о поддержке Виктора ЮЩЕНКО как кандидата в Президенты на нынешних президентских выборах.

Среди делегатов съезда - все народные депутаты из фракции НУ-НС, которые являются членами партии «Наша Украина», министр юстиции Николай ОНИЩУК, вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, министр по делам семьи и молодежи Юрий ПАВЛЕНКО, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Евгений ЧЕРВОНЕНКО, председатель исполкома «Нашей Украины» Роман БЕССМЕРТНЫЙ и другие.

Кроме того, на съезде присутствует также участница помаранчевых событий 2004 года баба Параска.