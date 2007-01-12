Верховная Рада приняла закон об императивном мандате

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно статуса депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие этого закона в целом проголосовали 362 из 368 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

На принятии этого закона настаивала фракция Блока Юлии Тимошенко.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, закон предусматривает обязательное вступление и постоянное пребывание депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым и местного совета (кроме депутатов сельских, поселковых советов) в составе депутатской фракции политической партии (избирательного блока политических партий), по избирательному списку соответствующей организации которой он был избран депутатом соответствующего совета. Несоблюдение этого требования является основанием для досрочного прекращения полномочий депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым и местного совета (кроме депутатов сельских, поселковых советов).

В таком случае полномочия депутата местного совета прекращаются досрочно со дня принятия соответствующего решения высшим руководящим органом политической партии (избирательного блока политических партий), по избирательным спискам соответствующей организации которой (которого) он был избран.