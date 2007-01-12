Верховная Рада преодолела вето Президента на закон о Кабмине

Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на Закон “О Кабинете министров Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 366 из 370 народных депутатов, зарегистрированных в зале. В частности, из фракции Партии регионов проголосовало 186 депутатов, из БЮТ – 121, СПУ – 31, КПУ – 21.

До этого парламент не поддержал ни одного из 42-х предложений Президента к этому закону.

Закон “О Кабинете министров Украины” определяет организацию, полномочия и порядок деятельности правительства.

Согласно документу, Кабмин является высшим органом в системе органов исполнительной власти. Правительство ответственно перед Президентом Украины и Верховной Радой, подконтрольно и подотчетно ВР в рамках, предусмотренных Конституцией.

В законе выписаны основные задачи Кабмина.

Согласно документу, не допускается неправомерное вмешательство каких-либо органов, должностных лиц, предприятий, учреждений, организаций, объединений граждан в решение вопросов, относящихся к компетенции Кабмина.

Отмечается, что принятие правительством актов, которые содержат информацию с ограниченным доступом, возможно лишь в случаях, определенных законом, в связи с обеспечением национальной безопасности и обороны. Все решения правительства должны обнародоваться, кроме актов, которые содержат информацию с ограниченным доступом.

В законе также предусмотрено, что правительство утверждает регламент Кабинета Министров, который определяет порядок организации деятельности правительства.

В соответствии с документом, должности членов правительства относятся к политическим, и на них не распространяется законодательство о государственной службе и трудовом законодательстве.

В законе определено, что членами Кабмина могут быть граждане Украины, которые имеют право голоса, высшее образование и владеют государственным языком. Не могут быть назначены на должности членов правительства лица, которые имеют судимость, не погашенную и не снятую в установленном законом порядке. Члены правительства не имеют права совмещать свою работу (кроме преподавательской, научной и творческой во внерабочее время) с другой работой, в частности, входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия или организации, которая имеет целью получение прибыли.

Если на рассмотрение ВР выносится представление о назначении членом правительства лица, которое является народным депутатом, то к представлению добавляется личное заявление народного депутата о досрочном сложении им депутатских полномочий в случае назначения на должность члена Кабмина.

В законе определено, что премьер-министр Украины назначается на должность ВР по представлению Президента Украины. Президент вносит это представление в ВР по предложению коалиции депутатских фракций в срок не позже чем на 15-й день после поступления такого предложения. Кроме того, в законе предусмотрено, что в случае невнесения Президентом Украины в этот срок кандидатуры, ее вносит в парламент коалиция депутатских фракций.

Голосование за премьера проводится в поименном режиме в парламенте, и решение принимается большинством от конституционного состава Верховной Рады (не менее 226 голосов - УНИАН).

Члены Кабмина, кроме министра обороны и министра иностранных дел, назначаются ВР по представлению премьер-министра. Министр обороны и министр иностранных дел назначаются ВР по представлению Президента, «которое вносится не позже чем на 15-й день после получения предложения коалиции депутатских фракций во ВР относительно кандидатуры на должность премьер-министра».

В случае, если Президент не внес в этот срок указанные кандидатуры, то тогда представление о назначении на эти должности вносит коалиция депутатских фракций.

Представления премьер-министра Украины, Президента Украины или коалиции депутатских фракций о назначении на должность членов правительства во время его формирования могут вноситься как списком, так и отдельно по каждому члену Кабмина.

В случае отклонения парламентом кандидатуры на должность члена правительства в семидневный срок вносится представление кандидатуры на указанную должность.

Кабмин не позже чем в 30-дневной срок после приобретения полномочий подает на рассмотрение ВР программу деятельности Кабмина. ВР должна ее одобрить не менее чем 226 голосами.

В законе выписано прекращение полномочий правительства.

Принятие ВР решения об отставке премьер-министра имеет следствием отставку всего состава правительства.

Также в законе определена компетенция Кабинета Министров, его полномочия. Законом определено, что правительство назначает и освобождает от должности по представлению премьер-министра – руководителей центральных органов исполнительной власти, а также членов коллегиальных центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав правительства. Также Кабмин по представлению премьера, в соответствии с предложениями министров, назначает первых заместителей и заместителей министра.

Кроме того, в законе предусмотрено, что акты Президента о назначении и увольнении глав дипломатических представительств Украины в других государствах и при международных организациях скрепляется подписями премьер-министра и министра иностранных дел Украины.

Также подписью премьер-министра и министра юстиции скрепляются акты Президента относительно образования судов. В законе определена процедура и сроки скрепления этих актов.

В законе определено, что должностные лица аппарата СНБО, Секретариата Президента, консультативных, совещательных и других вспомогательных органов и служб, которые создаются Президентом Украины, не имеют права давать поручения правительству, его членам и вмешиваться в их деятельность.

В Заключительных положениях закона предусмотрено, что он вступит в силу со дня опубликования.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 21 декабря 2006 года приняла правительственный вариант Закона Украины «О Кабинете Министров Украины», отклонив законопроект о правительстве, поданный Президентом Украины.

10 января во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и председателем парламента Александром МОРОЗОМ Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подтвердил, что ветирует принятый недавно Верховной Радой Закон «О Кабинете Министров Украины».

В частности, В.ЮЩЕНКО сообщил, что во время консультаций с А.МОРОЗОМ и В.ЯНУКОВИЧЕМ они обсудили подготовку общей редакции законопроекта «О Кабинете Министров Украины» в соответствии с духом и буквой Универсала национального единства». «В Универсале мы договорились, что над этим законопроектом работаем все вместе, формируем солидарную позицию, которую потом подписывает Президент», – сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что в настоящее время руководство государства возвращается к консолидированной позиции по этому вопросу.

11 января В.ЮЩЕНКО вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон о Кабмине.