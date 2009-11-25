Тимошенко собирает депутатов, чтобы пиариться за государственные деньги?

Очередной пиар-технологией назвал народный депутат Андрей Парубий инициативу Тимошенко по созыву внеочередного заседания ВР для преодоления вето Президента на закон о выделении 1 миллиардов гривен на борьбу с гриппом.

«Это очередная попытка включить Верховную Раду в концепцию предвыборной программы Юлии Тимошенко. Она хочет еще раз продемонстрировать, как ей «не дают работать» и тем прикрыть свой непрофессионализм и полную некомпетентность», - подчеркнул «нашеукраинец».

Парубий отметил, что эта инициатива Тимошенко не имеет никакого отношения к заботе о людях, а является очередной пиар-технологией лидера БЮТ, которую она реализовывает за государственные средства, ведь внеочередное заседание парламента является огромным грузом для бюджета. «Каждый раз внеочередная сессия - это огромные расходы из бюджета. Ведь сейчас все депутаты работают по округам, находятся в разных уголках Украины. Их приезд на один день за государственное средства – это большой груз для украинского бюджета. Это и является тем примером неэффективного использования государственных средств», - отметил политик.

Парубий выразил убеждение, что вето преодолено не будет. При этом он заметил, что Президент, наложив вето, дал свои предложения по поводу выделения этих средств на борьбу с эпидемией. Нардеп напомнил, что в этих предложениях предусматривается выделение средств из бюджета: «Нужно увеличить его дефицит, а не запускать печатный станок и не включать маховик инфляции в нашем государстве». «Президент Украины как банкир, как экономист высокого уровня, хорошо осознает: нельзя решая одну проблему, создавать другую, не менее сложную для простых граждан, а именно - обесценивание их вкладов и их реальных доходов за счет увеличения инфляции», - отметил депутат.

«Создается впечатление, что действия Тимошенко не имеют никакого отношения к законодательству и к заботе о больных. Этот человек для удовлетворения своих амбиций не остановится ни перед чем», - прибавил Парубий.