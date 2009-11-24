Ющенко назвал «унизительным» тон переговоров Тимошенко и Путина

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет унизительной тональность последних переговоров премьер-министров Украины и России Юлии ТИМОШЕНКО и Владимира ПУТИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге во время рабочей поездки в Черниговскую область.

По словам Президента, «мне унизительно комментировать тональность переговоров премьер-министров Украины и России». «Если вы не поняли тональность из новостей, если вас это не унизило, то мне добавить нечего», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он в который раз отметил, что в начале 2009 года премьер Ю.ТИМОШЕНКО подписала с российской стороной газовые соглашения, в соответствии с которыми Украина не имеет возможности получить экономическую самостоятельность. По словам Президента, переговоры были проведены не компетентно и принятые решения противоречат национальным интересам Украины.