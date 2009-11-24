Политики не выполняют свои программы, потому что сами их не читают
Комментарий политологов
Политические лидеры не выполняют свои предвыборные программы, потому что сами их не читают.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал руководитель Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир ФЕСЕНКО на пресс-конференции в Киеве.
“Политические лидеры не выполняют свои обещания, содержащиеся в предвыборных программах, потому что сами их не читают”, - отметил политолог.
“За них это пишут штабные спичрайтеры. И хорошо бы, чтобы политики хотя бы просматривали эти тексты. В лучшем случае они знают свои главные предвыборные лозунги, свои месседжи к избирателям”, - объяснил В.ФЕСЕНКО.
По его убеждению, политики, основные кандидаты в президенты, в частности, относятся к программным принципам как к формальному, процедурному моменту в избирательном процессе.
“Сегодня происходит полный регресс этих программ. Не только потому, что им не уделяется внимание. Практически все кандидаты в президенты не пытаются искренне донести ключевые принципы своих программ к избирателям. Они доносят лишь свой определенный “образ” и несколько слоганов”, - сказал В.ФЕСЕНКО.
Он также отметил, что политики раздают очень много пустых обещаний. “Обществу на них необходимо обращать внимание, чтобы нам потом не было стыдно за наших кандидатов на пост Президента”, - резюмировал В.ФЕСЕНКО.
В свою очередь, руководитель GMT-group, политолог Анатолий ЛУЦЕНКО отметил, что, по данным социологических исследований, лишь до 3% избирателей читают или хотя бы просматривают программы участников избирательного процесса, в частности кандидатов в президенты. “Также тяжело найти “живого” политолога, который, в соответствии со своей профессиональной деятельностью, читает программы всех кандидатов или политических партий”, - считает эксперт.
По его словам, на сегодняшний день политики практикуют упрощенный вариант ведения агитации. “Для избирателей формируются “месседж-боксы”, которые реализуются через рекламно-агитационные материалы”, - объяснил А.ЛУЦЕНКО.
В то же время председатель Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО предложил внести изменения в избирательное законодательство, которыми предусмотреть, что обязательным условием регистрации кандидатов в президенты должно быть предоставление ими отчета о выполнении обещаний, данных перед прошлыми выборами.
“Это было бы более действенно”, - сказал он и согласился с В.ФЕСЕНКО, что сегодня программы действий кандидатов в президенты являются формальностью. “У нас некоторые программы с предыдущих выборов уже нельзя найти даже на сайтах кандидатов или их политических сил”, - констатировал эксперт.