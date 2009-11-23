Один из кандидатов в президенты понял, что «система» подчинит любого

Кандидат на пост Президента Украины Олег РЯБОКОНЬ предлагает новую повестку дня выборов, состоящую в создании и защите движения самоорганизации граждан.

Об этом О.РЯБОКОНЬ сказал в комментарии УНИАН.

Кандидат отмечает, что «каждое значимое политическое событие, особенно выборы, имеет свою повестку дня, то есть перечень задач, которые должны быть решены с помощью выборов. Она диктуется положением страны, перспективами ее развития и теми процессами, которые происходят в обществе». «Иными словами, - говорит кандидат, - повестка дня это сформулированный заказ, который должны выполнять политики, если они хотят быть услышанными».

По словам О.РЯБОКОНЯ, сегодня можно с уверенностью говорить, что есть две повестки дня. «Одна - сформулирована порочной системой власти, которая на сегодняшний день полностью оторвана от общественного мнения, которое ее, впрочем, и не волнует. Эта система находится в глубоком кризисе, ее ресурсы истощаются и для самосохранения ей необходимо закрыться от граждан и сделать власть несменяемой. Для этого система использует идею «сильной руки» и «порядка». Системе необходим президент-арбитр, президент-директор, который будет распределять все убывающий ресурс внутри системы. Мы видим, что кандидаты от власти старательно следуют этой повестке дня. Они будут работать исключительно в интересах своего заказчика - системы, при этом прикрываясь лозунгами заботы о гражданах».

По мнению кандидат на пост Президента, «систему невозможно «возглавить», и любой, попав в нее, начинает играть по ее правилам». Поэтому О.РЯБОКОНЬ предлагает новую повестку дня.

«Эту повестку дня сформулировали мои заказчики – граждане Украины, которые более не могут мириться с беззаконием и бесправием», - отметил он.

По словам О.РЯБОКОНЯ, на повестке дня, сформулированной гражданами, стоит задача не управления системой и попыток ее модернизации, а отказ от нее. Этот интерес наиболее актуален и объединяет большинство граждан страны. Отказ от системы возможен за счет самоорганизации граждан, «прорастания» новой власти сквозь старую систему, убежден кандидат.

«Моя цель состоит в создании и защите движения самоорганизации граждан. Это движение создаст со временем новую власть, которая будет иметь только те полномочия, которые делегируют ей люди. Моя цель - вне системы, она даже за пределами этих выборов. Власть президента нужна мне для того, чтобы защитить движение самоорганизации от системы, помочь ему набрать силу», - заявляет О.РЯБОКОНЬ, добавляя: «Выбирая Президента – представителя гражданского общества, граждане сразу получают власть на местах, без проволочек и долгих обсуждений».