Ющенко - опять кандидат, потому что борьба за независимость продолжается

23 ноября Виктор ЮЩЕНКО представит программу кандидата в президенты «Свободная, сильная, справедливая Украина», с которой он идет на президентские выборы.

Как сообщает сайт В.ЮЩЕНКО, презентация состоится в Украинском доме в 18.00.

“Цель Виктора ЮЩЕНКО – навсегда утвердить идею свободной, сильной и справедливой Украины. Этой цели был подчинен весь его труд за последние десятилетия – со времени работы во главе Национального банка до выполнения обязанностей Президента Украины”, - подчеркивается в сообщении.

При этом отмечается, что В.ЮЩЕНКО “во второй раз является перед украинским народом как кандидат на должность Президента, потому что борьба за независимость Украинского государства продолжается”.

“Его программа направлена на то, чтобы объединять, а не разделять; строить, а не разрушать. Виктор ЮЩЕНКО - за свободную, сильную, справедливую Украину!”, - говорится в сообщении.

Мероприятие будет транслировать Первый национальный канал.