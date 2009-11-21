Яценюк: Украину могут помножить на нуль наши газовые партнеры

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК, убежден в том, что для обеспечения энергетической безопасности, Киев должен предложить Москве и Брюсселю новый формат отношений в энергетической сфере, - создание энергетического консорциума.

Как сообщает пресс-служба А.ЯЦЕНЮКА, такое мнение он высказал вчера в прямом эфире программы «Шустер-Live» на телеканале «Украина».

"Мы обязаны предложить России и Европе не газотранспортный, а энергетический консорциум. Украине нужные газовые ресурсы в России. России нужен транзит. Нам нужны европейские потребители. Это – та формула, которая может изменить цену для нас, которая нас спасет от того, что нас просто помножат на нуль наши партнеры с «братскими» отношениями", - сказал он.

По словам кандидата в президенты, это будет гарантировать Украине энергетическую безопасность и станет залогом суверенитета Украины.

При этом А.ЯЦЕНЮК отметил, что легкими такие переговоры не будут: «Переговорные позиции невероятно плохие. Сегодня с россиянами очень тяжело договариваться, потому что Россия получила наилучший газовый контракт в истории российского «Газпрома». Я могу только поаплодировать нашим российским партнерам».

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что в 2005 году Украина покупала в России газ по 50 долларов за тысячу кубических метров. «Я в 2006 году был министром экономики и категорически выступал против подписания любых новых соглашений с Россией. Потому что у нас был межгосударственный договор. Самое парадоксальное, что он еще сегодня существует! И если бы в 2005 году премьер вместе с президентом не изменили систему расчетов, мы до сих пор должны были бы получать, по межгосударственному соглашению, газ по 50 долларов. Мы из своих карманов выкачали в карманы России миллиарды!», - отметил он.

В то же время А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что, по его убеждению, сейчас Россия целеустремленно выполняет задание захватить энергетический сектор Украины, именно поэтому "появление посредника в виде «РосУкрЭнерго» стало одним из первых шагов". "Этот посредник – это был фантом, фальшпанель. За ним стояли четкие интересы «Газпрома». Посредник – это было только прикрытие для того, чтобы деньги делить легче было. Но фактически речь шла о длительной экспансии на украинский рынок", - отметил он.

Продолжая тему, А.ЯЦЕНЮК напомнил, что в 2006 году он выступал категорически против «РосУкрЭнерго». «Я сказал: компания «РосУкрЭнерго» - это компания по банкротству украинской экономики. Так все и произошло. Как мы платим сегодня за газ? Берем в Вашингтоне кредит, этот кредит отправляем в Москву. Но зато нас хлопает по плечу российский премьер, говорит: «Молодцы, вы платите самую большую цену в Европе. Справляетесь». Когда не хватает этих денег, тогда включают печатный станок Национального банка. И его включили. Дали кредиты государственным банкам – и на эти кредиты так же заплатили российскому «Газпрому». Уже скоро платить будет нечем», - подчеркнул он, добавив, что Украина набрала долгов на 100 миллиардов долларов - это по 2,5 тысячи долларов долга на каждого украинца.

Парадоксально также, - отметил А.ЯЦЕНЮК, - что Россия еще на наши деньги строит в обход (Украины) газопроводы. Первый газопровод – это «Южный поток», второй газопровод – это «Северный поток». "То есть, мы платим (за газ), они на эти деньги покупают трубы и обходят Украину», - сделал вывод он.

Вместе с тем, давая оценку последним газовым договоренностям премьеров Украины и России, А.ЯЦЕНЮК отметил, что этими договоренностями начинает реализовываться задача по захвату украинского энергетического рынка. «На 2010 год мы увеличим цену на транзит. Браво! На 1 доллар за тысячу кубических метров. Россия будет платить Украине на доллар больше транзита. Только есть же вторая сторона правды - Украина будет платить России на 100 долларов больше 1 тысячи кубических метров газа. Из карманов украинцев, из наших карманов перейдет в российский «Газпром» 2 миллиарда долларов США дополнительно!», - отметил кандидат в президенты.

Касаясь темы штрафных санкций, политик выразил сомнение, что российская сторона «простит» Украине штрафы за недобор газа, сумма которых достигла 8 миллиардов долларов: «Как вы думаете, прощают ли просто так 8 миллиардов долларов? Я думаю, что ответ сам собой напрашивается».

А.ЯЦЕНЮК уверен, что "если не переломить ситуацию, за несколько лет украинскую «трубу» можно будет распилить, потому что мы дошли до той ситуации, когда фактически весь сектор под контролем».

Однако А.ЯЦЕНЮК убежден, что договариваться нужно. «Каждый отстаивает свое. Европейцы – свое. Россияне – свое. Американцы – свое. Так нужно и нам свое отстаивать», - отметил он.