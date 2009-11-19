Путин на несколько часов опаздывает на встречу с Тимошенко

Встреча премьер-министров Украины и России Юлии ТИМОШЕНКО и Владимира ПУТИНА, а также заседание Украинско-российского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству переносится на несколько часов в связи с задержкой вылета главы правительства РФ из Москвы в Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представителей украинской делегации, прибывшей в Ливадийский дворец для участия в заседании комитета, проинформировали представители российской делегации.

Задержка вылета В.ПУТИНА, отметили представители делегации РФ, связана с изменением графика мероприятий, в которых принимал участие В.ПУТИН, в первой половине дня в Москве.

Согласно первоначальной программе, встреча премьер-министров Украины и России планировалась в 16.20. Однако, по имеющейся на данный момент информации, она может начаться после 19.00.