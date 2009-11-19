Бютовец Ляшко и регионал Лукьянов устроили в Раде шоу с галстуком

В Верховной Раде снова произошел конфликт между депутатом-“регионалом” Владиславом ЛУКЬЯНОВЫМ и депутатом от БЮТ Олегом ЛЯШКО, но в этот раз уже словесный.

Как передает корреспондент УНИАН, конфликт возник во время рассмотрения проекта закона о Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2010 год.

В своем выступлении В.ЛУКЬЯНОВ критиковал правительство за отказ повышать минимальные зарплаты и пенсии. При этом он наглядно демонстрировал “бютовцам” купюры гривен и заявил, что на сегодня большинство украинцев фактически живут на 14 грн. в сутки.

После этого В.ЛУКЬЯНОВ заметил, что во время утреннего столкновения с О.ЛЯШКО порвал ему галстук, который, как утверждал сам “бютовец”, стоит больше 3 тыс. грн.

В ответ О.ЛЯШКО с галстуком в руках подошел к трибуне, с которой выступал В.ЛУКЬЯНОВ, и пытался повесить свой галстук ему на плечо и что-то при этом говорил. После непродолжительной словесной перепалки инцидент был исчерпан.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в президиуме ВР между депутатом от БЮТ О.ЛЯШКО и депутатом от Партии регионов В.ЛУКЬЯНОВЫМ произошла драка.

“Бютовцы” настаивали на рассмотрении законопроектов о внесении изменений в госбюджет, которые были заветированы Президентом. Председательствующий на заседании первый вице-спикер парламента Александр ЛАВРИНОВИЧ поставил это предложение на голосование, однако его поддержали только 195 народных депутатов. После этого О.ЛЯШКО подбежал к А.ЛАВРИНОВИЧУ и начал требовать, чтобы эти вопросы все же были рассмотрены.

В свою очередь, к О.ЛЯШКО выбежал В.ЛУКЬЯНОВ и начал оттягивать его за галстук. Между депутатами произошла драка, которой пытались помешать несколько депутатов из фракции БЮТ: они подошли к президиуму и разняли О.ЛЯШКО и В.ЛУКЬЯНОВА.

После этого ВР возобновила работу.