Тимошенко оружием не торгует, но после выборов этим займется

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает необходимым активизировать использование потенциала Украины на рынке вооружений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила вчера на брифинге.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что на сегодняшний день торговля оружием не является компетенцией правительства.

«Вы знаете, что компания «Укрспецэкспорт», которая и занимается сотрудничеством в военно-технической сфере, а кроме того, Минобороны, которое является непосредственным участником, по сути, не находится в компетенции управления правительством. Это компетенция управления Президента. После выборов Президента, я думаю, мы существенно усилим эту работу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что Украина имеет уникальное вооружение и большие научно-технические наработки в области его создания, и может реализовывать высококлассную военную технику.

Но, к сожалению, отметила премьер, за последние пять лет потенциал Украины в этом направлении практически был обескровлен и нивелирован.