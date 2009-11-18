Тимошенко не собирается завтра обсуждать с Путиным газовые вопросы

В ходе работы Межправительственной украинско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, заседание которой пройдет 19 ноября в Ялте, вопросы, касающиеся газовых отношений между Украиной и Россией, обсуждаться не будут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Газовые вопросы обсуждаться не будут», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября Ю.ТИМОШЕНКО заявляет, что в рамках заседания Комитета по экономическому сотрудничеству Украинско-российской межгосударственной комиссии, которую планируется провести в Ялте 19 ноября под председательством премьер-министров Украины и России, будет обсуждаться вопрос поставок газа в Украину в 2010 году.

«19 числа пройдет специальное заседание украинско-российской экономической комиссии, где будут присутствовать два премьера – России и Украины – и правительственные делегации. Как раз мы снова будем поднимать вопрос, как нам оптимизировать цены для Украины на природный газ и как нам оптимизировать все наши отношения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.