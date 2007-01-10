Янукович обещает пенсии и зарплаты без задержек

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил профильным министерствам обеспечить в 2007 году стопроцентные расчеты по социальным выплатам.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение премьер сделал, открывая сегодняшнее заседание Кабинета министров.

«Я хотел бы попросить министров, чтобы посмотрели на социальные расходы по каждому направлению, каждой отрасли, чтобы они выполнялись на сто процентов, начиная с Нового года», - сказал премьер.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что одним из крупнейших достижений правительства в прошлом году было преодоление дефицита госбюджета в размере 7 млрд. грн. и перевыполнение бюджета на 3,5%. Премьер подчеркнул, что эти достижения подготовили почву для удачного старта в 2007 году.

Премьер добавил также, что бюджет 2007 года должен выполняться согласно бюджетной росписи. “Никаких задолженностей по заработной плате, по выплатам не должно быть”, - резюмировал премьер.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственного комитета статистики, задолженность по выплате заработной платы за ноябрь 2006 года выросла на 24,4 млн. грн. и на 1 декабря 2006 года составила 996,1 млн. грн., что на 17,3 млн. грн. меньше суммы задолженности на 1 декабря 2005 года (1 млрд. 113,4 млн. грн.).

С начала 2006 года общая сумма задолженности по зарплате увеличилась почти на 4%. Если на 1 января прошлого года задолженность составляла 960,3 млн. грн., то на 1 декабря – 996,1 млн. грн.