Киселев утверждает, что крымский "регионал" избил футбольного арбитра

Депутат Василий Киселев утверждает, что крымский "регионал" Александр Мельник побил на футбольном матче арбитра.

Об этом он заявил с трибуны парламента в среду.

"9 августа этого года во время официального футбольного матча, в присутствии более 200 болельщиков, гражданин Мельник, который проходит в органах внутренних дел как руководитель организованной преступной группировки, жестоко покалечил главного арбитра Ткаченко", - заявил Киселев.

По его словам, медицинская экспертиза потерпевшего подтвердила факт избиения, а органами внутренних дел возбуждено уголовное дело.

"Но учитывая то, что Мельник является депутатом Верховной Рады Крыма, постановление о возбуждении уголовного дела должен подписывать прокурор Крыма, но он этого не делает", - сказал Киселев.

Он отметил, что обращался к генпрокурору по этому поводу и просил принять "деятельные и оперативные меры".

"Но сложилось стойкое убеждение, что прокуратура и суды прикрывают криминалитет. Учитывая то, что прокуратура не поддерживает гражданина Ткаченко, не слышит депутатских запросов и не обеспечивает соблюдение законов, я хочу, чтобы об этом знало украинское общество", - заявил Киселев.

Как известно, Киселев ранее был исключен из Партии регионов после того, как заявил, в частности, о причастности Мельника к преступной группировке в Крыму.

Украинская правда