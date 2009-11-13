Яценюк: угольный терминал в Севастополе никто не разрешал

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что вывод о целесообразности строительства угольного терминала в Севастопольской бухте должны сделать международные эксперты.

Об этом он сказал на митинге-телемосте между Севастополем и другими 10 городами Крыма, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА.

В частности, по данным пресс-службы, один из жителей Севастополя, присутствовавший на митинге, рассказал А.ЯЦЕНЮКУ, что 95% населения города не хочет, чтобы в Севастополе существовал угольный терминал для перевалки сотен тонн угля из Северной Америки и Австралии.

А.ЯЦЕНЮК в ответ проинформировал, что во время предыдущего посещения Севастополя разбирался с этим вопросом и попросил у представителей местных властей предоставить ему выводы международной экспертизы по этому вопросу. «Поэтому я попробую помочь вам в этом вопросе разобраться через международную экспертизу», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Политик подчеркнул, что изучил документы и согласно им «разрешение выдано не на строительство угольного терминала». «Там нет слова «угольный» - там есть разрешение на строительство терминала по перевалке разного рода грузов, но про уголь - ни слова. Поэтому будут строить согласно разрешению», - добавил А.ЯЦЕНЮК.

Он напомнил, что в конце мая (30 мая 2010 г. - УНИАН) пройдут выборы в местные советы. «Я вам даю гарантию, что все до 30 мая будут петь одну песню: «Ни в коем случае никакого терминала», - сказал А.ЯЦЕНЮК. По его словам, «это первая гарантия того, что терминала не будет». «Верните этот вопрос местной власти, когда они пойдут на выборы. Не забудьте каждую фамилию, каждого депутата, который присутствует в городском совете - они будут за вами бегать и говорить «вы нас не так поняли, мы очень против угольного терминала, мы тут вообще пляж разобьем», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

В то же время он выразил удивление в связи с тем, что в Украину, которая сама добывает уголь, собираются ввозить его из-за рубежа. «Почему у нас занимаются перевалкой угля из Австралии и Соединенных Штатов? У нас что, в Донецке уголь закончился, в Луганске закончился?», - сказал А.ЯЦЕНЮК. По его словам, если «завозить уголь из Америки или из Австралии - это еще десятки закрытых шахт, это еще сотни тысяч уволенных, это продолжение банкротства украинской угольной отрасли».