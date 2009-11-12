ЦИК отказалась регистрировать Мельниченко, Лозинского и еще двоих

Центральная избирательная комиссия Украины отказала бывшему майору госохраны Николаю МЕЛЬНИЧЕНКО и еще трем гражданам Украины в регистрации кандидатами на пост Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такие решения были приняты на сегодняшнем заседании ЦИК.

ЦИК мотивировала свое решение в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО тем, что он поздно подал документы на регистрацию, а именно - 10 ноября (в то время как установленный законом срок подачи документов на регистрацию - 9 ноября).

Кроме того, он не внес необходимый по закону залог в размере 2,5 млн. грн.

Сам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО во время рассмотрения его регистрации на заседании ЦИК заявил, что решение ЦИК является законным, но норма закона о денежном залоге в 2,5 млн. не отвечает Конституции Украины.

Он заявил, что намерен обращаться в суд и обжаловать постановление Центризбиркома.

Кроме того, ЦИК отказала в регистрации кандидатами на пост Президента Украины Анатолию САЕНКО, Виктору Борисовичу ЛОЗИНСКОМУ и Анатолию МЕТАЛЬНИКОВУ.