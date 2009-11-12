Литвин рассказал про свою особенность, которая выведет его во второй тур

«На президентских выборах я выйду во второй тур. В противном случае, я бы не принимал участие в этой кампании», - заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН во время пребывания на Луганщине.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.ЛИТВИНА, «вы знаете, у меня есть одна особенность - я всегда побеждаю тех, кого называют сильнейшим».

По его словам, сегодня украинцам предлагают выбирать между двумя «финансово-олигархическими кланами, но все больше людей не хотят этого делать. Ведь, в случае победы любого из них, будет ли спокойствие, и будет ли нормальная жизнь в стране?».

В.ЛИТВИН убежден, что сегодня Украине дается шанс: «или страна перейдет в новое качество, или мы будем деградировать».

Отвечая на вопрос, как он планирует побеждать, не имея поддержки олигархов, В.ЛИТВИН отметил, что не стоит недооценивать избирателей. «Все больше людей понимают, что они уже сегодня живут под властью двух олигархических групп, и они прекрасно осознают, благодаря кому так плохо живут. Люди все меньше верят играющим в «оппозицию». Например, луганчане на встречах говорили, что власть здесь бело-голубая. И это объективно, ведь из 120 депутатов – 100 представителей Партии регионов и так почти везде по Востоку и Югу страны. И под этой властью люди страдают от безработицы, низких зарплат-пенсий и высоких цен». Как отметил В.ЛИТВИН, «их такая власть «не греет» ни в прямом, ни в переносном смысле слова».

«Мой ресурс для победы как раз и состоит в отсутствии в моем окружении олигархов. Те, кто пытается манипулировать сознанием людей, будут очень удивлены результатами выборов», - убежден В.ЛИТВИН.