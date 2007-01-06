Члены правительства собрались в Киево-Печерской Лавре

Члены Кабинета Министров Украины в Свято-успенском соборе Киево-Печерской лавры принимают участие в Великом повечерии – вечерней службе в канун торжественной Рождественской литургии.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, на службе присутствуют премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ, вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ, министр внутренних дел Василий ЦУШКО, министр экономики Владимир МАКУХА и другие представители правительства.