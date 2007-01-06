Ющенко признал депутатов Верховного Совета Крыма

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «О статусе депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым».

Как сообщает пресс-служба главы государства, в Законе полностью учтены предложения Президента, высказанные к его предыдущей редакции.

В частности, Закон приведен в соответствие с требованиями Конституции Украины, законов, которые являются базовыми в урегулировании отношений в соответствующих сферах, Конституции Автономной Республики Крым.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря парламент принял Закон Украины «О статусе депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым».

Закон определяет статус, полномочия, права, обязанности и ответственность депутата Верховной Рады АР Крым, правовые и социальные гарантии осуществления им депутатских полномочий.