Куда пойдут казенные деньги

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам закупки товаров, работ и услуг за государственные средства», принятый Верховной Радой Украины 1 декабря 2006 г. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В то же время, Президент Украины отмечает, что отдельные положения данного закона вызывают определенные замечания из-за несовершенства механизма осуществления закупок товаров, работ и услуг за государственные средства. По мнению В.ЮЩЕНКО, некоторые положения документа нуждаются в последующих изменениях, в том числе с целью внедрения позитивного международного опыта. Об этом В.ЮЩЕНКО говорит в письмах к премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и председателю Верховной Рады Украины Александру МОРОЗУ.

В связи с этим Президент Украины предлагает продлить работу над усовершенствованием механизма закупок с тем, чтобы подготовить новую редакцию Закона Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» и обеспечить принятие и официальное обнародование соответствующего закона до 15 августа 2007 года.

«Считал бы целесообразным создать общую рабочую группу по подготовке новой редакции закона, с привлечением в ее состав народных депутатов Украины, представителей Кабинета Министров Украины, Секретариата Президента Украины, соответствующих общественных организаций и научных работников», – отмечает В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря в 2006 г. Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам закупки товаров, работ и услуг за государственные средства”. Его принятие связано с необходимостью усовершенствования системы государственных закупок, а именно урегулирования актуальных вопросов, которые возникают при реализации положений Закона "О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства".

Цели и задачи закона заключаются в создании надлежащих законодательных принципов осуществления закупок; упрощении условий осуществления процедур закупок для государственных, казенных, коммунальных предприятий и хозяйственных обществ, в которых государственная доля акций превышает 50 процентов, а также предприятий, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов принадлежат государственным, казенным, коммунальным предприятиям и хозяйственным обществам, в которых государственная доля превышает 50 процентов; согласовании положений различных законодательных актов, которые регулируют вопрос государственных закупок; усилении защиты предприятий общественных организаций инвалидов и предприятий криминально-исполнительной системы; предупреждении и устранении коррупционных деяний в сфере государственных закупок.