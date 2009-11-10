У Ющенко поняли причину кризиса: Тимошенко прячет голову в песок

Президент Украины Виктор Ющенко неоднократно заявлял, что основная причина экономического кризиса лежит внутри самой Украины, и отнюдь не принесена к нам, как «калифорнийский» грипп, из-за границы. Об этом в интервью «5 каналу» сказал Первый заместитель Главы Секретариата Президента Украины - Представитель Президента Украины в Кабинете Министров Украины Александр Шлапак, сообщает пресс-служба главы государства.

«Никто не заставлял Украину проводить бюджетную политику, которая привела фактически к бюджетному истощению», - подчеркнул он. А.Шлапак также добавил, что «никто не заставлял нас подписывать газовые соглашения, которые еще долгие годы, если мы их не поменяем, будут как Дамоклов меч висеть над Украиной».

Александр Шлапак выразил убежденность, что если правительство готово менять ситуацию в тех параметрах, о которых уже договорено с МВФ, то страна сможет двигаться дальше. «Но если мы и в дальнейшем будем наблюдать политику прятанья головы в песок, ничего у нас не выйдет», - подчеркнул Первый заместитель Главы Секретариата Президента Украины.