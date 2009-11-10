Эксперты думают, что украинские политики не дадут шансов МВФ

Эксперты считают маловероятным достижение консенсуса между украинскими ветвями власти до выборов.

Такое мнение он высказали в опросе, проведенном Институтом проблем управления имени Горшенина в связи с последними заявлениями представителей Международного валютного фонда относительно условий продолжения сотрудничества с Украиной.

В результатах опроса, переданных УНИАН, напоминается, что Украине отказано в предоставлении четвертого транша МВФ. Директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАНН заявил, что Фонд продолжит сотрудничество с Украиной только при условии достижения консенсуса между всеми ветвями власти, что произойдет, вероятнее всего, только после президентских выборов.

Директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО уверен, что консенсус между представителями украинских властей относительно сотрудничества с МВФ крайне маловероятен - по причине конкуренции на предстоящих президентских выборах. По его мнению, причиной отказа Украине в четвертом транше является принятие закона о повышении социальных стандартов.

«МВФ, несмотря на то, что он сейчас возглавляется французским социалистом Домиником СТРОСС-КАНОМ, выступает за ограничение странами, с которыми работает, различных социальных льгот для своего населения. Особенно в условиях экономического кризиса», – отметил эксперт. По его мнению, директор-распорядитель МВФ понимает, что увеличение льгот или же повышение заработных плат, пенсий и прочих выплат грозит экономическими провалами для экономик развивающихся государств, в том числе Украины. «Поэтому предоставлять новые транши нестабильным государствам МВФ не может», - сказал К.БОНДАРЕНКО.

Политолог считает, что последствия такой позиции МВФ для Украины неоднозначны. «С одной стороны средства, которые выделял МВФ, крайне необходимы, особенно для расчета за российский газ. С другой стороны, если говорить о политических дивидендах, то сегодня Партия регионов может праздновать небольшую, но все-таки победу. Серьезную подножку правительству Юлии ТИМОШЕНКО они подставили», – отметил он. При этом К.БОНДАРЕНКО не прогнозирует, как это скажется в дальнейшем на экономике Украины. «Потому что любой кредит – это палка о двух концах: в краткосрочной перспективе кредит дает какие-то возможности Украине, а в долгосрочной перспективе кредитная кабала для любого государства является тяжелым бременем», - отметил К.БОНДАРЕНКО.

Президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ также считает невысокой вероятность того, что украинские власти придут к консенсусу до выборов. «Возможно проведение консультаций, после которых будет некий декларативный документ, например, письмо в адрес МВФ. Но для этого необходимо, чтобы такой переговорный процесс поддержали парламентарии, которые являются законодателями, которые являются гарантом того, что любое очередное гарантийное письмо со стороны Украины будет обеспечено последующими законами, связанными с бюджетом-2009 и бюджетом-2010. Ситуация возможная, но вероятность такого развития событий невысока», – сказал А.ЕРМОЛАЕВ. По его мнению, прекращение сотрудничества с МВФ для Украины означает угрозу срыва бюджетного года 2009. «Есть реальная угроза, что по целому ряду статей в бюджете просто не будет денег – будут расти долги по бюджетным заработным платам, есть риск подрыва стабильности Пенсионного фонда, который очень зависит от бюджетных дотаций», – отметил он.

А.ЕРМОЛАЕВ считает, что единственный способ сейчас поддержать бюджетные обязательства правительства - провести эмиссию. Политолог называет неслучайным тот факт, что Ю.ТИМОШЕНКО и ее коллеги в течение последних двух недель активно критиковали действия Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Национальный банк за блокирование разнообразных механизмов финансирования деятельности правительства, в частности, в бюджетной деятельности. «Думаю, что ни Президент, ни НБУ, ни оппозиция не дадут правительству использовать эмиссионные механизмы, поэтому нас ждут очень серьезные испытания по итогам года», - сказал А.ЕРМОЛАЕВ. Он считает, что все это резко укрепляет положение оппозиции, которая получает дополнительные аргументы для критики правительства Ю.ТИМОШЕНКО. «К сожалению, это может очень больно ударить по экономическому положению Украины. Срыв бюджетного года – очень негативный сигнал, имеет очень болезненные последствия для общества, которое, находясь в состоянии перманентных эпидемий и потрясений, может в какой-то момент остаться и без надлежащих бюджетных выплат», - считает А.ЕРМОЛАЕВ. По его мнению, тот факт, что Украина в глазах МВФ выглядит нечистоплотным заемщиком, не соблюдающим договоренности, является серьезным подрывом реноме нашей страны на международной арене.

Директор PR-группы «Политтех» Тарас БЕРЕЗОВЕЦ также не видит возможности для достижения консенсуса между ветвями власти. «Поскольку целью Президента и Партии регионов было торпедирование сотрудничества с МВФ, и именно по этой причине ни на какие уступки, ни на какие переговоры с третьим участником переговорного процесса – правительством – эти стороны не пойдут», - сказал Т.БЕРЕЗОВЕЦ. По его мнению, от позиции МВФ по отношению к Украине зависит доверие к нашей стране со стороны западных инвесторов. «Ключевое заявление - о том, что они (МВФ) возобновят сотрудничество после избрания следующего Президента. То есть, сам Фонд признал, что причины лежат не в экономической, а в политической сфере. Фамилия В.ЮЩЕНКО не названа, но понятно, что именно он является ключевым препятствием на пути сотрудничества Украины с Фондом», - считает Т.БЕРЕЗОВЕЦ. Он высказал мнение, что теперь единственной возможностью соблюдения закона о повышении соцстандартов является включение печатного станка. «Мало того, что мы не получим реальных живых денег от Фонда, так мы будем увеличивать денежную массу за счет инфляционного фактора. Понятной теперь становится идея о введении чрезвычайного положения: поскольку денег от МВФ мы не увидим, могут начаться проблемы с наполнением бюджета, выплатами», - отметил он. Политолог отметил, что если до февраля еще все будет нормально, то в марте как раз будет пиковый месяц. «Поэтому теперь В.ЮЩЕНКО и лидеру оппозиции Виктору ЯНУКОВИЧУ нужно сделать все, чтобы перенести выборы - для того, чтобы все последующие месяцы Украина находилась под влиянием не только экономического кризиса, но и чтобы люди испытали невыплаты на себе, на своих пенсиях. На этом фоне кто получает основные преимущества в качестве кандидата? ЯНУКОВИЧ», - уверен Т.БЕРЕЗОВЕЦ.

В свою очередь, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ хотя и считает маловероятным консенсус между ветвями власти, но полностью не исключает его достижения. «Виктор Андреевич (ЮЩЕНКО – УНИАН) всегда четко прислушивается к тому, что хотят от него США. МВФ – это США на 100%. Поэтому, если ему настойчиво порекомендуют не выпендриваться и вести себя прилично, то, я думаю, он сможет отступить от своей позиции», - считает М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

По его мнению, причиной отказа МВФ Украине в четвертом транше является принятие закона о повышении соцстандартов. «И если можно как-то оправдать оппозицию, которая действовала по популистскому принципу, то действия Президента, который подписал закон, никак оправдать нельзя. Мне кажется, что основная вина на Президенте, это соответствует его интересам - создавать проблемы для правительства. Правительство будет из всего этого выкручиваться, поскольку транши МВФ были существенной частью поддержки для решения бюджетных задач. Я не знаю, как будет выкручиваться Ю.ТИМОШЕНКО, но ясно, что проблемы у нее будут», - сказал М. ПОГРЕБИНСКИЙ.