Украинского депутата в Грузии забрала «скорая»

Украинский парламентарий Артем Синица (Партия регионов), почувствовавший недомогание в ходе участия в заседании Парламентской Ассамблеи ГУАМ, заболел ангиной и на данный момент уже чувствует себя лучше.

Об этом «Обкому» сообщил руководитель постоянной делегации Верховной Рады в ПА ГУАМ Анатолий Матвиенко (фракция «НУ-НС»)

«Я только что с ним разговаривал с ним по телефону. Он вчера был на заседании Парламентской Ассамблеи, достаточно активно себя вел. Никаких особенных признаков болезни не было. После завершения мероприятий Ассамблеи (официально – сегодня в 12 часов) он сказал мне, что у него вроде бы как температура. Я попросил наше посольство, которое очень активно отреагировало, помочь ему разобраться, что у него за проблемы. Была «скорая», он ездил в больницу на соответствующие процедуры и анализы. Установлена ангина. Он сейчас находится в гостиничном номере 733, и я минут пять назад с ним говорил. Температура у него еще есть, но чувствует он себя еще лучше. Никаких проблем не существует – это я цитирую его слова», - сказал г-н Матиенко.

Ранее в интернете появилась информация, что одного из членов украинской делегации (якобы, женщину) ночью увезла "скорая" с подозрением на "свиной грипп".