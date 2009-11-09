Кандидат в Президенты Рябоконь поведал, какими будут его первые указы

Кандидат на пост Президента Украины Олег РЯБОКОНЬ выступает с инициативой создания Общественного совета путем объединения общественно-политических организаций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе О.РЯБОКОНЯ, он обратился с официальным предложением ко всем гражданским организациям относительно формирования Общественного совета при кандидате в президенты Украины О.РЯБОКОНЕ.

К участию в Общественном совете приглашаются все официально зарегистрированные общественно-политические объединения, которые представляют интересы не менее 100 человек.

Как известно, О.РЯБОКОНЬ вышел на президентскую гонку с программой по созданию гражданского общества путем самоорганизации граждан. В этом он видит будущее Украины как единственный путь консолидации усилий граждан на пути экономической перестройки нашей страны и преодоления коррупции и произвола системы власти, говорится в сообщении.

Первоочередным заданием Общественного совета будет отработка проекта указа Президента о создании Общественных советов при всех органах власти, которые подчинены Президенту Украины.

«Наша цель - это передача реальных полномочий этим советам относительно принятия решений по защите интересов граждан на государственном уровне. Кроме того, будет подготовлен проект указа Президента о введении представителей общественности во все тендерные комитеты по государственным закупкам, опять же, в системе власти, которая подчинена Президенту. Результатом нашей совместной работы должно стать соглашение, которое будет подписано от имени Общественного совета и кандидатом в президенты о том, что в случае избрания О.РЯБОКОНЯ Президентом Украины одними из первых указов будут именно проекты указов, подготовленные Общественным советом», - заявил О.РЯБОКОНЬ.

Кроме того, он призвал общественные организации выделить своих представителей в избирательные комиссии для заполнения квоты О.РЯБОКОНЯ. С каждым представителем, который пройдет отбор как представитель О.РЯБОКОНЯ на президентских выборах, будет заключено соответствующее соглашение.