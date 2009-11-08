Литвин еще думает, подписывать ли изменения к госбюджету-2009

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН тщательно изучит все документы, касающиеся процесса принятия в целом изменений к госбюджету на 2009 год относительно повышения социальных стандартов, чтобы определить, были ли нарушения при его принятии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в субботу во время брифинга в Умани Черкасской области, комментируя обращение фракции БЮТ с требованием не подписывать данный закон, поскольку были определенные нарушения регламента.

В.ЛИТВИН заметил, что после того, как парламент принимает законопроект за основу, может состояться и голосование его в целом, если нет возражений народных депутатов.

Вместе с тем, если основная часть сессионного зала требует принятия документа в целом, даже при условии существования возражений, то председательствующий на заседании может обратиться к парламенту и поставить на голосование предложение о принятии в целом.

«Если Верховная Рада Украины высказывается за то, чтобы принимать в целом, то данный документ голосуется. Я не случайно подчеркиваю, что ряд решений мы принимали по требованию фракции БЮТ именно таким способом, а, следовательно, прецедент мы заложили», - сказал В.ЛИТВИН.

Председатель парламента заметил, что он внимательно изучит стенограмму пятничного пленарного заседания, и если будет представление от фракции БЮТ, то все документы будут направлены в Регламентный комитет ВР, и на основании его заключения будет приниматься решение относительно подписания или неподписания.

«Но, вместе с тем, я считаю, что постановка вопроса о том, чтобы не принимать в окончательной редакции решение о повышении специальных выплат незащищенным слоям населения, это не тот момент, вокруг которого нужно вести политические дебаты», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, фракция БЮТ обратилась с требованием к В.ЛИТВИНУ не подписывать принятый 6 ноября парламентом закон о внесении изменений в бюджет 2009 года относительно обеспечения выплат пенсий и социальных стандартов в повышенном размере.

По словам члена фракции БЮТ, заместителя председателя Бюджетного комитета Олега ЛЯШКО, данный проект документа не был рассмотрен Бюджетным комитетом. Кроме того, при принятии данного закона председательствующий на заседании первый вице-спикер Александр ЛАВРИНОВИЧ нарушил Регламент ВР, поскольку документ был поставлен для принятия в целом, несмотря на то, что у депутатов были возражения.

Он отметил, что если данный документ все же будет подписан, то БЮТ обжалует его в соответствии с требованиями законодательства.