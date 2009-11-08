Понедельник – последний день для кандидатов в президенты
00:01, 08 ноября 2009Политика
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В ЦИК напоминают: до 24 часов
В понедельник – последний день подачи в ЦИК документов кандидатов в президенты.
Об этом в эфире телеканала Интер заявил член ЦИК Андрей Магера.
Он уточнил, что 6 ноября "истек срок не подачи документов, а выдвижения кандидатов политическими партиями и блоками".
"В понедельник - последний день подачи документов. До 24 часов", - сказал член ЦИК.
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